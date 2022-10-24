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«Известия»: США готовят новые санкции против России и Ирана

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В Вашингтоне готовят новые санкции против России и Ирана за якобы поставку беспилотников для Москвы, заявили в посольстве США в российской столицею

«Имеются обширные доказательства использования БПЛА Россией как против военных, так и против гражданских целей на Украине. Мы готовимся активно применять все санкции США в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном», — заявили в комментарии «Известиям» в дипмиссии.

О том, какого именно характера планируется ввести рестрикции, американские дипломаты не уточнили. 

На данный момент в США ещё не вводили санкций против Ирана или России из-за информации о поставке или приобретении дронов и прочих видов вооружений.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил об изучении возможности введения новых санкций против России и Ирана за якобы военно-техническое сотрудничество между странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

Впоследствии Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников.

В России выразили обеспокоенность попытками Запада инструктировать ООН по БПЛА на Украине и заявили, что Москва переоценит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА.

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