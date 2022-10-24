В МИД ФРГ заявили, что санкции ЕС против Ирана не повлияют на ядерную сделку

Введённые против Ирана санкции Евросоюза за якобы поставки беспилотников России не повлияют на ядерную сделку, заявили в МИД ФРГ.

Собеседник «Известий» уточнил, что успех или провал на переговорах по восстановлению СВПД не будет зависеть от итогов возможного расследования ООН.

«Сейчас переговоры не ведутся. Они зашли в тупик ещё до начала протестов в Иране, отчасти потому, что Иран продолжал выдвигать требования, выходящие за рамки СВПД», — заявили в ведомстве.

Европейский союз ранее опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трёх физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «притянутыми за уши» утверждения о якобы поставках России иранских БПЛА.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии перспектив скорого достижения ядерной сделки с Ираном.