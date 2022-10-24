В МИД ФРГ заявили, что санкции ЕС против Ирана не повлияют на ядерную сделку
Собеседник «Известий» уточнил, что успех или провал на переговорах по восстановлению СВПД не будет зависеть от итогов возможного расследования ООН.
«Сейчас переговоры не ведутся. Они зашли в тупик ещё до начала протестов в Иране, отчасти потому, что Иран продолжал выдвигать требования, выходящие за рамки СВПД», — заявили в ведомстве.
Европейский союз ранее опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трёх физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «притянутыми за уши» утверждения о якобы поставках России иранских БПЛА.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии перспектив скорого достижения ядерной сделки с Ираном.