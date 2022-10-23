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Эрдоган заявил, что Турция превращается в газовый хаб, на который надеются за рубежом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна превращается в крупный газовый хаб, на который надеются зарубежные страны.
Эрдоган заявил, что Турция превращается в газовый хаб, на который надеются за рубежом
  • Gettyimages.ru

«Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму», — цитирует президента агентство «Анадолу». 

Эрдоган добавил, что благодаря нейтральной позиции Анкары по ситуации на Украине Турция не встала в один ряд с европейскими странами, испытывающими энергетический кризис.

Турецкий лидер отметил, что страна становится крупным газовым хабом, с которым связывают надежды за рубежом.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре сообщило, что место газового хаба в Турции ещё не определено, но наиболее приемлемым является регион Фракия.

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