Эрдоган заявил, что Турция превращается в газовый хаб, на который надеются за рубежом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна превращается в крупный газовый хаб, на который надеются зарубежные страны.

«Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму», — цитирует президента агентство «Анадолу».

Эрдоган добавил, что благодаря нейтральной позиции Анкары по ситуации на Украине Турция не встала в один ряд с европейскими странами, испытывающими энергетический кризис.

Турецкий лидер отметил, что страна становится крупным газовым хабом, с которым связывают надежды за рубежом.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре сообщило, что место газового хаба в Турции ещё не определено, но наиболее приемлемым является регион Фракия.