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МИД России: решения саммита ЕС подтвердили конфронтационную политику Брюсселя

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решения, принятые на заседании саммита ЕС, подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза.
МИД России: решения саммита ЕС подтвердили конфронтационную политику Брюсселя
  • РИА Новости

«Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза», — цитирует её сайт российского министерства.

Она также отметила, что размышления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, разделившего мир на «европейский сад» и «джунгли», лишь подтверждают стремление Запада к обеспечению своей глобальной гегемонии.

Ранее Боррель прокомментировал своё сравнение окружающего Евросоюз мира с джунглями.

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