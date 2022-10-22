МИД России: решения саммита ЕС подтвердили конфронтационную политику Брюсселя
- РИА Новости
«Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза», — цитирует её сайт российского министерства.
Она также отметила, что размышления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, разделившего мир на «европейский сад» и «джунгли», лишь подтверждают стремление Запада к обеспечению своей глобальной гегемонии.
Ранее Боррель прокомментировал своё сравнение окружающего Евросоюз мира с джунглями.