МИД России: решения саммита ЕС подтвердили конфронтационную политику Брюсселя

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решения, принятые на заседании саммита ЕС, подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза.

«Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза», — цитирует её сайт российского министерства.

Она также отметила, что размышления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, разделившего мир на «европейский сад» и «джунгли», лишь подтверждают стремление Запада к обеспечению своей глобальной гегемонии.

Ранее Боррель прокомментировал своё сравнение окружающего Евросоюз мира с джунглями.