Небензя назвал фейком информацию о покупке Россией БПЛА у Ирана
По словам Небензи, распространить данную информацию пытаются Украина и её западные кураторы.
«О якобы совершённых поставках в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции СБ 2231 (утвердившей создание СВПД. — RT)», — цитирует РИА Новости Небензю.
В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.
Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников.
В России выразили обеспокоенность попытками Запада инструктировать ООН по БПЛА на Украине и заявили, что Москва переоценит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА.