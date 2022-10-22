Небензя назвал фейком информацию о покупке Россией БПЛА у Ирана

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что заявления западных стран о якобы покупке Россией беспилотников у Ирана являются фейком.

По словам Небензи, распространить данную информацию пытаются Украина и её западные кураторы.

«О якобы совершённых поставках в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции СБ 2231 (утвердившей создание СВПД. — RT)», — цитирует РИА Новости Небензю.

В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников.

В России выразили обеспокоенность попытками Запада инструктировать ООН по БПЛА на Украине и заявили, что Москва переоценит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА.