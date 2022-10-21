Вучич заявил об опасениях из-за возможных диверсий против «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич выразил опасения в связи с возможными диверсиями на газопроводе «Турецкий поток».

О своих опасениях он заявил в ходе обращения к прессе при осмотре строительства стадиона в городе Лесковац.

«Я надеюсь, что у нас не произойдёт большой диверсии и у нас не будет таких взрывов, как были на «Северном потоке», — цитирует его ТАСС.

По его словам, если ничего подобного не случится, то Сербия без проблем пройдёт зимний период.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Киев пытался подорвать участок газопровода «Турецкий поток».