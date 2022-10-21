Глава Евросовета заявил о планах ЕС отстаивать свои интересы в отношениях с Китаем

В ЕС намерены отстаивать собственные интересы в отношениях с Китаем без систематической конфронтации, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы всегда будем твёрдо отстаивать наши принципы, демократию, фундаментальные свободы… Но следует избегать систематической конфронтации», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, разные системы ЕС и Китая не должны стать преградой сотрудничеству в сферах климата и здравоохранения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен гарантировать себе широкий доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру и создать полный цикл их обработки, чтобы не зависеть от Китая.

В ЕК также сообщили о намерении ЕС снизить свою зависимость от КНР в технологической сфере.