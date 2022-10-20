Часть США может столкнуться с нехваткой природного газа предстоящей зимой
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.
«В Новой Англии генерирующие мощности являются достаточными, но нехватка топлива продолжит представлять сложность для региона зимой», — заявил он.
Как уточняет агентство, к Новой Англии относится ряд американских штатов, включая Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.
Ранее в Госдепе заявили, что США поставляют в Европу 70% от своего экспорта СПГ.