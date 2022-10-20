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Часть США может столкнуться с нехваткой природного газа предстоящей зимой

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Председатель американской Федеральной комиссии по энергетическому регулированию (FERC) Рич Глик заявил, что северо-восточные территории США, как ожидается, столкнутся с перебоями в поставках природного газа предстоящей зимой.
Часть США может столкнуться с нехваткой природного газа предстоящей зимой
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«В Новой Англии генерирующие мощности являются достаточными, но нехватка топлива продолжит представлять сложность для региона зимой», — заявил он.

Как уточняет агентство, к Новой Англии относится ряд американских штатов, включая Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.

Ранее в Госдепе заявили, что США поставляют в Европу 70% от своего экспорта СПГ.

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