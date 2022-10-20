Часть США может столкнуться с нехваткой природного газа предстоящей зимой

Председатель американской Федеральной комиссии по энергетическому регулированию (FERC) Рич Глик заявил, что северо-восточные территории США, как ожидается, столкнутся с перебоями в поставках природного газа предстоящей зимой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«В Новой Англии генерирующие мощности являются достаточными, но нехватка топлива продолжит представлять сложность для региона зимой», — заявил он.

Как уточняет агентство, к Новой Англии относится ряд американских штатов, включая Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.

Ранее в Госдепе заявили, что США поставляют в Европу 70% от своего экспорта СПГ.