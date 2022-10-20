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Spiegel: жителям Германии необходимо сократить потребление газа на 30%

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Германия должна ограничить потребление газа на 30%, чтобы избежать перебоев, пишет De Spiegel со ссылкой на исследование.
Spiegel: жителям Германии необходимо сократить потребление газа на 30%
  • AP
  • © Martin Meissner

«Жители Германии должны ограничить потребление газа ещё больше... на 30%», — сказано в материале.

Отмечается, что данный шаг поможет не только избежать перебоев в поставках, но и ограничить цены на газ и снизить зависимость от импорта до приемлемого уровня.

Ранее министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах не исключил, что в стране может закрыться ряд больниц в связи с ростом инфляции и энергетическим кризисом.

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