Spiegel: жителям Германии необходимо сократить потребление газа на 30%

Германия должна ограничить потребление газа на 30%, чтобы избежать перебоев, пишет De Spiegel со ссылкой на исследование.

«Жители Германии должны ограничить потребление газа ещё больше... на 30%», — сказано в материале.

Отмечается, что данный шаг поможет не только избежать перебоев в поставках, но и ограничить цены на газ и снизить зависимость от импорта до приемлемого уровня.

Ранее министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах не исключил, что в стране может закрыться ряд больниц в связи с ростом инфляции и энергетическим кризисом.