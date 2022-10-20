В Еврокомиссии объявили о новой гумпрограмме для Украины
«Благодаря нашему резерву rescEU (спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС. — RT) будет возможно немедленно развернуть временные убежища в трех разных областях Украины», — цитирует Интерфакс члена ЕК по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.
По его словам, Евросоюз увеличил финансирование гумпомощи, выделив на обеспечение образования, продовольствия, доступа к питьевой воде и защиты от холодной зимы нуждающихся. ЕС выделил дополнительные €175 млн на указанные нужды.
Ранее в Еврокомиссии отчитались о предоставлении Украине первого транша в размере €2 млрд в рамках предоставления макрофинансовой помощи из заявленных €5 млрд.
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.