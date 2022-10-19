В офисе Генсека ООН сообщили об активных дискуссиях касательно продления зерновой сделки

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что активные обсуждения о продлении продуктовой сделки между Россией, Украиной, Евросоюзом, а также Великобританией и США всё ещё продолжаются.

«Идут активные и интенсивные дискуссии по многим направлениям», — цитирует его ТАСС.

По словам Дюжаррика, организация прикладывает все усилия для достижения цели касательно продления зерновой сделки.

Он назвал активность обсуждения вопроса «высокой».

Ранее представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация позитивно оценивает прошедшие 16 октября в Москве переговоры между представителями ООН и российской стороной по реализации зерновой сделки.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара проводит переговоры с ООН о возможном продлении зерновой сделки и положительно настроена в этом вопросе.