Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического урегулирования конфликта на Украине
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Об этом проинформировала канцелярия президента Турции.
«Во время переговоров президент Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах», — цитирует её ТАСС.
Также Эрдоган заявил о готовности Анкары внести любой необходимый вклад в прекращение конфликта на Украине путём переговоров.
Ранее Эрдоган назвал целью Турции скорейшее достижение перемирия на Украине.