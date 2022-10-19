Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о необходимости сохранения возможности дипломатического урегулирования на Украине.

AP

© Khalil Hamra

Об этом проинформировала канцелярия президента Турции. «Во время переговоров президент Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах», — цитирует её ТАСС. Также Эрдоган заявил о готовности Анкары внести любой необходимый вклад в прекращение конфликта на Украине путём переговоров. Ранее Эрдоган назвал целью Турции скорейшее достижение перемирия на Украине.