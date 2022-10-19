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Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического урегулирования конфликта на Украине

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о необходимости сохранения возможности дипломатического урегулирования на Украине.
Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • AP
  • © Khalil Hamra

Об этом проинформировала канцелярия президента Турции.

«Во время переговоров президент Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах», — цитирует её ТАСС. 

Также Эрдоган заявил о готовности Анкары внести любой необходимый вклад в прекращение конфликта на Украине путём переговоров.

Ранее Эрдоган назвал целью Турции скорейшее достижение перемирия на Украине.

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