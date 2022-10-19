Узнать больше

NYT: страны ЕС не готовы пожертвовать рядом экономических отношений с Россией

Короткая ссылка
В рамках поддержки Украины ЕС разрывает экономические связи с Россией, но некоторые европейские страны не готовы пожертвовать рядом отраслей, пишет газета The New York Times.

«Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций», — говорится в материале.

Отмечается, что данные отрасли не попали в санкционные списки.

В статье говорится, что в Евросоюзе есть «священные коровы», которыми не готовы пожертвовать.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет ограничений против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить