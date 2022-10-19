NYT: страны ЕС не готовы пожертвовать рядом экономических отношений с Россией
«Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций», — говорится в материале.
Отмечается, что данные отрасли не попали в санкционные списки.
В статье говорится, что в Евросоюзе есть «священные коровы», которыми не готовы пожертвовать.
6 октября ЕС утвердил восьмой пакет ограничений против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.