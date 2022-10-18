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Глава Минфина США Йеллен анонсировала новый транш для Украины в размере $4,5 млрд

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США планируют оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве экономической помощи, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Глава Минфина США Йеллен анонсировала новый транш для Украины в размере $4,5 млрд
  • AP
  • © ALEX BRANDON

«Министр Йеллен отметила, что Соединённые Штаты работают над оперативной выплатой недавно одобренной бюджетной поддержки в $4,5 млрд, доведя общую сумму экономической помощи США до $13 млрд», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что помощь носит грантовый характер.

18 октября в Еврокомиссии отчитались о предоставлении Украине первого транша в размере €2 млрд в рамках предоставления макрофинансовой помощи из заявленных €5 млрд.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.

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