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Канадские военные желают усилить присутствие в Арктике

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Канадская армия желает со временем усилить присутствие в Арктике, чтобы иметь возможность проводить различные операции в этом регионе, заявил начальник штаба обороны страны генерал Уэйн Эйр.
Канадские военные желают усилить присутствие в Арктике
  • globallookpress.com
  • © Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency

Такое заявление он сделал на слушаниях в Комитете национальной обороны Палаты представителей парламента Канады.

«Готовность состоит из четырёх компонентов: людей, оборудования, обучения и материально-технического обеспечения. Нам нужно сосредоточиться на всех четырех (компонентах. — RT), чтобы иметь возможность проводить операции в Арктике», — цитирует его ТАСС.

Как ранее заявили в Белом доме, США намерены эффективно конкурировать с Китаем и Россией в рамках новой стратегии развития в Арктике.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует усилить свою роль в Арктике с учётом активизации политики России и Китая в Арктическом регионе.

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