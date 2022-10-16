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The Times: власти Запада готовят меры по борьбе с паникой населения из-за ядерного удара

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Власти западных стран начали подготовку перечня мер по борьбе с паникой среди населения и ажиотажной скупки продуктов из-за якобы возможного удара России по Украине с применением ядерного оружия, заявил The Times высокопоставленный чиновник.

«Как и следует ожидать, правительство предусмотрительно составляет планы, рассчитанные на разные сценарии развития событий, и это один из них», — цитирует его ТАСС.

Собеседник The Times отметил, что в его стране сложившуюся ситуацию не считают ядерным кризисом. 

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Запад намерен дать мощный военный ответ в случае применения ядерного оружия на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя это высказывание, напомнил, что рассуждения о «ядерном ударе» являются паранойей.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

Вместе с этим в Белом доме заявляют, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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