The Times: власти Запада готовят меры по борьбе с паникой населения из-за ядерного удара
«Как и следует ожидать, правительство предусмотрительно составляет планы, рассчитанные на разные сценарии развития событий, и это один из них», — цитирует его ТАСС.
Собеседник The Times отметил, что в его стране сложившуюся ситуацию не считают ядерным кризисом.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Запад намерен дать мощный военный ответ в случае применения ядерного оружия на Украине.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя это высказывание, напомнил, что рассуждения о «ядерном ударе» являются паранойей.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.
Вместе с этим в Белом доме заявляют, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.