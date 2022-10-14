В Минфине США заявили, что действия Запада серьёзно повлияли на ВПК России

Действия западных стран серьёзно повлияли на возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Такое мнение высказал замминистра финансов США Уолли Адейемо.

«В результате наших коллективных действий российский военно-промышленный комплекс оказался неспособен производить и обслуживать критически значимое оборудование для операций на Украине», — заявил он.

Адейемо добавил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в сфере микроэлектроники, где у России закачиваются необходимые компоненты.

Ранее сообщалось, что власти США выпустили особые инструкции, согласно которым Вашингтон может применить санкции в отношении зарубежных физических или юридических лиц, которые будут оказывать поддержку военно-промышленному комплексу России.