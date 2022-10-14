В МИД Венгрии вызовут временного поверенного в делах Украины из-за сноса памятника

Временного поверенного в делах Украины вызовут в МИД Венгрии на фоне сноса венгерского символа орла-турула в Мукачеве, сообщил глава ведомства Петер Сийярто.

«Мы слышали, что вчера в Мукачево снесли статую турула... Сегодня мы пригласим временного поверенного в делах Украины в Министерство иностранных дел, чтобы выразить ему протест по поводу этого шага», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, в Венгрии убеждены, что глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита не знал об этом инциденте, «совершённом на уровне провокации».

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