Секретарь Совбеза Киргизии: учения ОДКБ в республике перенесены на более поздний срок

Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов сообщил, что учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство» в республике перенесены на более поздний срок.

Об этом пишет РИА Новости.

Иманкулов уточнил, что подготовка к учениям была закончена на 99%.

Их отмена не означает, что у республики есть какие-то проблемы в отношениях с членами ОДКБ, сообщил секретарь Совбеза.

«ОДКБ нам нужна, она дает гарантию от террористических угроз. Членство в организации отвечает интересам национальной безопасности Кыргызстана», — отметил Иманкулов.

10 октября заместитель председателя кабинета министров республики Эдиль Байсалов заявил, что отмена учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2022» в Киргизии связана с недавним конфликтом государства с Таджикистаном.

В сентябре Минздрав Киргизии сообщил о 59 погибших гражданах в ходе конфликта с Таджикистаном, в то время как в Таджикистане подтвердили гибель 41 человека.