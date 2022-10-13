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Секретарь Совбеза Киргизии: учения ОДКБ в республике перенесены на более поздний срок

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Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов сообщил, что учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство» в республике перенесены на более поздний срок.
Секретарь Совбеза Киргизии: учения ОДКБ в республике перенесены на более поздний срок
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Иманкулов уточнил, что подготовка к учениям была закончена на 99%.

Их отмена не означает, что у республики есть какие-то проблемы в отношениях с членами ОДКБ, сообщил секретарь Совбеза.

«ОДКБ нам нужна, она дает гарантию от террористических угроз. Членство в организации отвечает интересам национальной безопасности Кыргызстана», — отметил Иманкулов.

10 октября заместитель председателя кабинета министров республики Эдиль Байсалов заявил, что отмена учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2022» в Киргизии связана с недавним конфликтом государства с Таджикистаном.

В сентябре Минздрав Киргизии сообщил о 59 погибших гражданах в ходе конфликта с Таджикистаном, в то время как в Таджикистане подтвердили гибель 41 человека.

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