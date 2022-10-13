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Полиция Норвегии сообщила о «непонятной ситуации» на газовом заводе Ormen Lange

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Норвежская полиция сообщила о «непонятной ситуации» на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра.
Полиция Норвегии сообщила о «непонятной ситуации» на газовом заводе Ormen Lange
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

«Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра. Муниципалитет создал аварийный штаб», — говорится в сообщении

Уточняется, что завод поставляет газ в Великобританию.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с обвинением в адрес Норвегии, заявив, что страна пытается нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

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