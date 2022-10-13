Полиция Норвегии сообщила о «непонятной ситуации» на газовом заводе Ormen Lange
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Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.
«Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра. Муниципалитет создал аварийный штаб», — говорится в сообщении
Уточняется, что завод поставляет газ в Великобританию.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с обвинением в адрес Норвегии, заявив, что страна пытается нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России.
Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.