Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что европейцы признают вхождение четырёх регионов в состав России, только если получат разрешение из Вашингтона.

«Не европейцам решать, признавать им эти регионы или не признавать. Если старший брат им разрешит — они признают», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Мешков напомнил, что в результате референдума на Коморских островах по вопросу о независимости от Франции большинство жителей на острове Майотте проголосовали за то, чтобы остаться в составе страны, и Париж присоединил территорию к себе.

«В чём принципиальная разница, я не вижу», — сказал посол.

В конце сентября глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что страны ЕС введут новые антироссийские санкции из-за проведения референдумов в республиках Донбасса, а также на территории Запорожской и Херсонской областей.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.