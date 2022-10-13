Посол России в Париже: Европа признает новые регионы России только с разрешения США
«Не европейцам решать, признавать им эти регионы или не признавать. Если старший брат им разрешит — они признают», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Мешков напомнил, что в результате референдума на Коморских островах по вопросу о независимости от Франции большинство жителей на острове Майотте проголосовали за то, чтобы остаться в составе страны, и Париж присоединил территорию к себе.
«В чём принципиальная разница, я не вижу», — сказал посол.
В конце сентября глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что страны ЕС введут новые антироссийские санкции из-за проведения референдумов в республиках Донбасса, а также на территории Запорожской и Херсонской областей.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.