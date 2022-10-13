МО Японии полагает, что КНДР уже имеет ядерные боеголовки для своих ракет
«Мы полагаем, что ими уже был достигнут уровень миниатюризации заряда для боеголовки, которой можно было бы оснастить баллистические ракеты», — приводит РИА Новости слова Хамады в ходе парламентских слушаний.
Он добавил, что Япония находится в зоне поражения северокорейских ракет.
В сентябре в Северной Корее приняли закон о праве нанесения превентивного ядерного удара.
Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.
Глава государства также отметил, что не видит необходимости в ведении переговоров с врагами.