МО Японии полагает, что КНДР уже имеет ядерные боеголовки для своих ракет

Министерство обороны Японии предположило, что КНДР уже обладает ядерными боеголовками для своих баллистических ракет, заявил глава военного ведомства Ясукадзу Хамада.

«Мы полагаем, что ими уже был достигнут уровень миниатюризации заряда для боеголовки, которой можно было бы оснастить баллистические ракеты», — приводит РИА Новости слова Хамады в ходе парламентских слушаний.

Он добавил, что Япония находится в зоне поражения северокорейских ракет.

В сентябре в Северной Корее приняли закон о праве нанесения превентивного ядерного удара.

Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.

Глава государства также отметил, что не видит необходимости в ведении переговоров с врагами.