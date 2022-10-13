Узнать больше

NI: Нью-Йорк может превратиться в «пыль» из-за попытки ВСУ взять Крым силой

Короткая ссылка
Нью-Йорк может стать «пылью» в случае попытки ВСУ занять Крым силой, заявила обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра.

«Боевые цели Украины начали меняться с оборонительных на захватнические, что угрожает началом ядерной войны. Илон Маск, как и любой здравомыслящий человек с головой на плечах, обеспокоен этим. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым», — пишет Майнтра.

По её словам, Маск предложил свой мирный план после того как осознал опасность эскалации.

Она добавила, что главным интересом предпринимателя является выживание США.

Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию. Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить