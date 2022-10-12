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Венедиктов заявил, что переговоры о гарантиях безопасности России не завершались

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Тема переговоров о гарантиях безопасности России официально не снималась, «мяч» на стороне Запада, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
Венедиктов заявил, что переговоры о гарантиях безопасности России не завершались
  • РИА Новости

Он отметил, что политика открытых дверей — один из важных внешнеполитических принципов Москвы.

«Официально тему наших инициатив о юридически обязывающих гарантиях безопасности с повестки дня никто не снимал. Другое дело, что тут уже вопрос не к нам. Мяч, как говорится, на другой стороне», — сказал Венедиктов в интервью ТАСС.

По словам замсекретаря Совбеза России, вопрос стоит, скорее, в готовности Запада к какому-то диалогу.

Ранее министр национальной обороны Румынии Василе Дынку заявил, что странам Запада нужно начать переговоры с Россией.

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

11 октября украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России по урегулированию ситуации на Украине.

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