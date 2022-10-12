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Профсоюзы во Франции после встречи с руководством TotalEnergies решили продолжить забастовку

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Профсоюзы «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) и «Сила рабочих» (FO) после встречи с руководством TotalEnergies заявили о намерении продолжать забастовку.
Профсоюзы во Франции после встречи с руководством TotalEnergies решили продолжить забастовку
  • AFP

Соответствующее заявление сделал представитель CGT на переговорах Тьери Дефрен, вступление которого транслировал телеканал BFMTV.

«CGT призывает не прекращать забастовку в TotalEnergies. Руководство, по всей видимости, не заинтересовано в том, чтоб выступить с предложениями, которые могли бы положить конец забастовке, но требуют, чтобы бастующие сначала обеспечили возобновление поставок топлива из нефтехранилищ, на которых происходит забастовка», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что FO в коммюнике также сообщили, что продолжат протестовать.

Ранее кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies.

Директор по энергетической политике Национальной федерации горнодобывающей промышленности и энергетики страны (FNME-CGT) Жюльен Ламберт заявил, что сотрудники крупнейшей во Франции АЭС Гравлин 13 октября объявляют забастовку с требованием повысить заработную плату.

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