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Путин встретится с эмиром Катара в Астане

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Российский президент Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани проведут встречу в казахстанской столице.
Путин встретится с эмиром Катара в Астане
  • РИА Новости

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он рассказал, что будет обсуждаться международная проблематика, в том числе ситуация на Ближнем Востоке.

«Несомненно, эмир будет интересоваться нашими оценками по Украине, об этом тоже будет разговор», — заявил Ушаков. 

13 октября в Астане состоится шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ранее эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани одобрил попытки президентов Франции и Турции Эммануэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана примирить Россию, высказавшись за «подталкивание» Москвы и Киева к диалогу.

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