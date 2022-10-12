Путин встретится с эмиром Катара в Астане

Российский президент Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани проведут встречу в казахстанской столице.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он рассказал, что будет обсуждаться международная проблематика, в том числе ситуация на Ближнем Востоке.

«Несомненно, эмир будет интересоваться нашими оценками по Украине, об этом тоже будет разговор», — заявил Ушаков.

13 октября в Астане состоится шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ранее эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани одобрил попытки президентов Франции и Турции Эммануэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана примирить Россию, высказавшись за «подталкивание» Москвы и Киева к диалогу.