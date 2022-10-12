Путин встретится с эмиром Катара в Астане
- РИА Новости
Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он рассказал, что будет обсуждаться международная проблематика, в том числе ситуация на Ближнем Востоке.
«Несомненно, эмир будет интересоваться нашими оценками по Украине, об этом тоже будет разговор», — заявил Ушаков.
13 октября в Астане состоится шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Ранее эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани одобрил попытки президентов Франции и Турции Эммануэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана примирить Россию, высказавшись за «подталкивание» Москвы и Киева к диалогу.