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Комиссия по правам человека СНГ будет запущена на саммите глав государств в Астане

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В Астане на заседании Совета глав СНГ будет запущена работа комиссии по правам человека государств содружества с целью противодействия попыткам Запада использовать эту сферу как инструмент политического давления, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Комиссия по правам человека СНГ будет запущена на саммите глав государств в Астане
  • РИА Новости

Заседание Совета глав государств СНГ пройдёт в столице Казахстана 14 октября.

«Будет принято решение о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ. Создание такой структуры обусловлено необходимостью противодействовать попыткам Запада использовать правочеловеческую тематику в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств», — сказал Ушаков журналистам.

МИД Китая ранее призвал Совет по правам человека ООН обратить внимание на многочисленные нарушения прав человека Вашингтоном, Лондоном и другими западными странами.

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