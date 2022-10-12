Комиссия по правам человека СНГ будет запущена на саммите глав государств в Астане

В Астане на заседании Совета глав СНГ будет запущена работа комиссии по правам человека государств содружества с целью противодействия попыткам Запада использовать эту сферу как инструмент политического давления, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Заседание Совета глав государств СНГ пройдёт в столице Казахстана 14 октября.

«Будет принято решение о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ. Создание такой структуры обусловлено необходимостью противодействовать попыткам Запада использовать правочеловеческую тематику в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств», — сказал Ушаков журналистам.

МИД Китая ранее призвал Совет по правам человека ООН обратить внимание на многочисленные нарушения прав человека Вашингтоном, Лондоном и другими западными странами.