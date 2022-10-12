Глава СК Бастрыкин поручил начать поверку из-за угроз российским дипломатам в Канаде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать поверку обстоятельств угроз российским дипломатам в Канаде.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил... установить обстоятельства угроз расправы в адрес российских дипломатов и членов их семей в Канаде», — говорится в Telegram-канале СК России.

Отмечается, что авторы анонимных сообщений угрожали взорвать дипмиссию, расправиться с российским послом Олегом Степановым и его семьёй, а также совершить другие преступления в отношении русских.

Посольство России в Канаде выступило с обвинением в адрес канадских властей из-за того, что Оттава не реагирует должным образом на многочисленные угрозы, которые с начала года получают российские дипломаты и их семьи.