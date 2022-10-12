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Politico: публикация США об убийстве Дугиной является предупреждением для Украины

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Публикация Соединёнными Штатами информации об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной является предупреждением для Киева избегать подобных провокаций. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник.
Politico: публикация США об убийстве Дугиной является предупреждением для Украины
  • РИА Новости

В статье говорится, что американские чиновники были возмущены, когда украинская сторона взорвала в августе машину, в которой ехала «дочь известного российского аналитика».

«Публичное обнародование информации о сговоре в последние дни, в частности, было задумано как предупреждение Украине не повторять подобных провокационных действий», — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников США заявила, что американская разведка подозревает, что к убийству Дугиной могут быть причастны украинские власти.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, причастность украинского государства к убийству Дугиной была установлена практически сразу же, исполнители и заказчики ясны.

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