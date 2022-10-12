Politico: публикация США об убийстве Дугиной является предупреждением для Украины

Публикация Соединёнными Штатами информации об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной является предупреждением для Киева избегать подобных провокаций. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

В статье говорится, что американские чиновники были возмущены, когда украинская сторона взорвала в августе машину, в которой ехала «дочь известного российского аналитика».

«Публичное обнародование информации о сговоре в последние дни, в частности, было задумано как предупреждение Украине не повторять подобных провокационных действий», — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников США заявила, что американская разведка подозревает, что к убийству Дугиной могут быть причастны украинские власти.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, причастность украинского государства к убийству Дугиной была установлена практически сразу же, исполнители и заказчики ясны.