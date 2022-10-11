FranceInfo заявила о рекордном числе обанкротившихся предприятий во Франции за III квартал

Радиостанция FranceInfo, ссылаясь на данные агентства Altares, заявила, что почти 9 тыс. предприятий во Франции заявили о банкротстве в III квартале 2022 года, что стало рекордом за последние 25 лет.

«Согласно подсчётам агентства Altares, занимающегося сбором информации о предприятиях, в третьем триместре 2022 года было запущено 8950 процедур банкротства — на 69% больше, чем летом 2021 года», — сообщает радиостанция.

Со ссылкой на агентство она также отмечает, что такое количество банкротств стало рекордным за прошедшие 25 лет.

Больше всего пострадали небольшие магазины, рестораны и парикмахерские салоны.

Ранее кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies.