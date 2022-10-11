FranceInfo заявила о рекордном числе обанкротившихся предприятий во Франции за III квартал
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«Согласно подсчётам агентства Altares, занимающегося сбором информации о предприятиях, в третьем триместре 2022 года было запущено 8950 процедур банкротства — на 69% больше, чем летом 2021 года», — сообщает радиостанция.
Со ссылкой на агентство она также отмечает, что такое количество банкротств стало рекордным за прошедшие 25 лет.
Больше всего пострадали небольшие магазины, рестораны и парикмахерские салоны.
Ранее кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies.