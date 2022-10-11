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Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Москву в ближайшие дни

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ближайшие дни посетит Москву, он примет участие в Российской энергетической неделе, а также проведёт переговоры с «Газпромом» и «Росатомом».
Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Москву в ближайшие дни
  • AFP
  • © ATTILA KISBENEDEK

«Я на этой неделе поеду в Москву на Российскую энергетическую неделю, чтобы говорить в том числе о важности мира. Скажу, что мы, венгры, заинтересованы в скорейшем установлении мира. И ещё я еду для того, чтобы в Венгрии не было проблем с энергоснабжением», — сказал венгерский министр, слова которого приводит РИА Новости.

В конце августа Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Сийярто также заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.

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