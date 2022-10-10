Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет антироссийских санкций
- AP
«Мы разработали восемь пакетов санкций и на примере каждого учились, как закрывать «лазейки» уклонения от них. Мы сейчас выходим с очередным пакетом, предусматривающим меры, как сделать эти уклонения невозможными», — приводит Интерфакс слова фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине.
Она отметила, что все граждане и организации, замеченные в доставке санкционных товаров в Россию, будут попадать в список ЕК.
По её словам, экспортные запреты ЕС оказали сильное влияние на российскую экономику.
6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.