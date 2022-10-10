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Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет антироссийских санкций

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В новом пакете антироссийских санкций Еврокомиссия разработала меры, которые исключают «лазейки» для их неисполнения, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет антироссийских санкций
  • AP

«Мы разработали восемь пакетов санкций и на примере каждого учились, как закрывать «лазейки» уклонения от них. Мы сейчас выходим с очередным пакетом, предусматривающим меры, как сделать эти уклонения невозможными», — приводит Интерфакс слова фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине.

Она отметила, что все граждане и организации, замеченные в доставке санкционных товаров в Россию, будут попадать в список ЕК.

По её словам, экспортные запреты ЕС оказали сильное влияние на российскую экономику.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

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