Politico: канцлер Шольц ставит Германию превыше ЕС, лишь на словах призывая к единству

Канцлер Германии Олаф Шольц демонстрирует отчуждённую позицию по отношению к Евросоюзу и ставит ФРГ превыше сообщества, написал в колонке для Politico журналист Мэтью Карничниг.

По его мнению, европейских лидеров беспокоит растущая тенденция «крупнейшего игрока континента» действовать в одиночку по ключевым вопросам экономики и безопасности, что, как они опасаются, «подорвёт европейское единство».

«Точно так же подход его правительства к надвигающейся нехватке газа и электроэнергии этой зимой был полностью сосредоточен на Германии, а не на Европе», — пишет Карничниг.

Автор также напоминает, что Шольц выделил €100 млрд на укрепление безопасности Германии, а не всего Евросоюза.

Ранее телеканал Das Erste сообщил, что в ходе саммита Европейского политического сообщества в Праге политики не смогли найти пути выхода из энергокризиса.