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В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту

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Представитель Министерства обороны Соединённых Штатов воздержался от комментариев по поводу взрыва на Крымском мосту.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

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