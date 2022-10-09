Узнать больше

MDR: в некоторых городах Германии отказываются от приёма беженцев с Украины

Короткая ссылка
В Центральной Германии некоторые муниципалитеты достигают предела своих возможностей по приёму украинских беженцев и отказываются принимать новых переселенцев.

Об этом информирует телерадиокомпания MDR.

В частности, власти Магдебурга, Гера и Галле объявили об отказе в приёме украинских беженцев.

Что касается Эрфурта и Хемница, то эти города также «близки к пределу» в возможностях размещения переселенцев.

«В некоторых городах в настоящее время вновь освобождают школьные спортзалы и сдают в аренду пансионы, гостиницы и общежития для размещения беженцев», — говорится в материале.

Ранее издание Gazeta Prawna передавало, что польские власти планируют обязать беженцев с Украины оплачивать предоставленное государством жильё.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить