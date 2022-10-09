MDR: в некоторых городах Германии отказываются от приёма беженцев с Украины

В Центральной Германии некоторые муниципалитеты достигают предела своих возможностей по приёму украинских беженцев и отказываются принимать новых переселенцев.

Об этом информирует телерадиокомпания MDR.

В частности, власти Магдебурга, Гера и Галле объявили об отказе в приёме украинских беженцев.

Что касается Эрфурта и Хемница, то эти города также «близки к пределу» в возможностях размещения переселенцев.

«В некоторых городах в настоящее время вновь освобождают школьные спортзалы и сдают в аренду пансионы, гостиницы и общежития для размещения беженцев», — говорится в материале.

Ранее издание Gazeta Prawna передавало, что польские власти планируют обязать беженцев с Украины оплачивать предоставленное государством жильё.