MDR: в некоторых городах Германии отказываются от приёма беженцев с Украины
Об этом информирует телерадиокомпания MDR.
В частности, власти Магдебурга, Гера и Галле объявили об отказе в приёме украинских беженцев.
Что касается Эрфурта и Хемница, то эти города также «близки к пределу» в возможностях размещения переселенцев.
«В некоторых городах в настоящее время вновь освобождают школьные спортзалы и сдают в аренду пансионы, гостиницы и общежития для размещения беженцев», — говорится в материале.
Ранее издание Gazeta Prawna передавало, что польские власти планируют обязать беженцев с Украины оплачивать предоставленное государством жильё.