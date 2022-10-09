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CNN: высокопоставленные представители администрации США провели встречу с талибами в Дохе

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Высокопоставленные представители американской администрации провели переговоры с представителями движения «Талибан»* в столице Катара Дохе.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников, имеющих отношение к делу.

Уточняется, что американскую делегацию представляли заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн и спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст.

Со стороны талибов* на встрече присутствовал глава разведывательного управления мулла Абдул Хак Васик.

Как указывает телеканал, данная встреча является первым личным контактом США и представителей «Талибана» после ликвидации лидера террористической организации «Аль-Каида»** Аймана аз-Завахири в августе.

Ранее правительство «Талибана»* раскритиковало решение США о переводе $3,5 млрд из замороженных активов афганского Центробанка в швейцарский трастовый фонд в обход афганского движения, которое находится у власти.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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