Премьер Польши предложил поделить замороженные активы России между Киевом и ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить замороженные активы России между Киевом и Евросоюзом.

Об этом глава польского правительства заявил после второго дня неформального саммита ЕС в Чехии.

Он заявил, что замороженные активы России составляют около €350 млрд.

Моравецкий утверждает, что эти средства можно использовать для «пользы Украины», а также для «нужд ЕС и жителей Польши».

«Это то, что также здесь предложил», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Швейцария не поддержала идею украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России.