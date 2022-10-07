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Премьер Польши предложил поделить замороженные активы России между Киевом и ЕС

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить замороженные активы России между Киевом и Евросоюзом.
Премьер Польши предложил поделить замороженные активы России между Киевом и ЕС
  • РИА Новости

Об этом глава польского правительства заявил после второго дня неформального саммита ЕС в Чехии.

Он заявил, что замороженные активы России составляют около €350 млрд.

Моравецкий утверждает, что эти средства можно использовать для «пользы Украины», а также для «нужд ЕС и жителей Польши».

«Это то, что также здесь предложил», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Швейцария не поддержала идею украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России.

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