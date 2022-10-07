Премьер Польши предложил поделить замороженные активы России между Киевом и ЕС
- РИА Новости
Об этом глава польского правительства заявил после второго дня неформального саммита ЕС в Чехии.
Он заявил, что замороженные активы России составляют около €350 млрд.
Моравецкий утверждает, что эти средства можно использовать для «пользы Украины», а также для «нужд ЕС и жителей Польши».
«Это то, что также здесь предложил», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Швейцария не поддержала идею украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России.