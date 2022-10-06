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AP: число погибших в результате стрельбы в детском центре в Таиланде увеличилось до 35

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Число погибших в результате стрельбы в детском центре в Таиланде увеличилось до 35, сообщает Associated Press со ссылкой на администрацию провинции.
AP: число погибших в результате стрельбы в детском центре в Таиланде увеличилось до 35
  • AFP
  • © AFPTV / Thai PBS

Как говорится в материале, бывший полицейский убил по меньшей мере 24 ребёнка и 11 взрослых.

Затем нападавший скрылся с места происшествия, совершив несколько выстрелов из своей машины по дороге к себе домой.

После этого он убил свою жену и ребёнка и совершил самоубийство.

Ранее издание Khaosod сообщило, что на северо-востоке Таиланда экс-полицейский застрелил 32 человека в детском центре, большинство погибших — дети.

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