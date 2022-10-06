Гаврилов: Евросоюз не намерен инвестировать в мир на Украине

Европейский союз не намерен инвестировать в мир на Украине и продолжает линию на затягивание конфликта, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«(В Евросоюзе. — RT) не хотят инвестировать в мир на Украине, сохраняя линию на затягивание и обострение вооружённого конфликта», — говорится в заявлении Гаврилова, размещённом на сайте МИД России.

Он отметил, что в ЕС хотят нанести российской стороне максимальный урон.

По его словам, США и НАТО подстрекают Украину к отказу от переговоров и тем самым угрожают евробезопасности.

Ранее Гаврилов заявил, что Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, способных приблизить ситуацию вокруг Украины к опасной черте.