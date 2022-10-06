Гаврилов: Евросоюз не намерен инвестировать в мир на Украине
«(В Евросоюзе. — RT) не хотят инвестировать в мир на Украине, сохраняя линию на затягивание и обострение вооружённого конфликта», — говорится в заявлении Гаврилова, размещённом на сайте МИД России.
Он отметил, что в ЕС хотят нанести российской стороне максимальный урон.
По его словам, США и НАТО подстрекают Украину к отказу от переговоров и тем самым угрожают евробезопасности.
Ранее Гаврилов заявил, что Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, способных приблизить ситуацию вокруг Украины к опасной черте.