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Американский журналист Гринвальд: в США не понимают всей серьёзности ядерной угрозы

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Пока НАТО продолжает накалять обстановку на Украине, в США не понимают всей серьёзности ядерной угрозы, считает американский журналист Гленн Гринвальд.

Такое мнение он выразил в интервью телешоу Tucker Carlson Tonight на Fox News.

По его словам, в обществе существует ощущение того, что использование ядерного оружия — это нереалистичный сценарий, несмотря на то что США и Россия очень близко подходили к тому, чтобы нанести взаимные удары.

«Россия участвует в экзистенциальном конфликте. Это безумие — предполагать, что шанс использования ядерного оружия Владимиром Путиным нулевой, в случае если они действительно начнут проигрывать или если НАТО будет вести активную эскалацию, что мы и делаем! Это очень опасное заблуждение, под воздействием которого находятся многие люди», — сказал Гринвальд, слова которого приводит ИноТВ.

Президент России Владимир Путин ранее напомнил, что Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что к словам президента России о готовности защищать государство нужно относиться серьёзно, а не отмахиваться от них. По её мнению, серьёзное отношение к этим предупреждениям свидетельствовало бы о политической мудрости, а не о слабости.

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