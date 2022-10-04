В NASA заявили, что не сокращали штат своих сотрудников в России

NASA не сокращала штат своих сотрудников в России, несмотря на рекомендации Госдепа американцам покинуть территорию России. Об этом заявил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано.

«Мы держим полный штат сотрудников в Москве, в Звёздном Городке, у нас есть работники в Центре управления полётами», — цитирует его ТАСС.

Монталбано добавил, что в настоящее время сотрудничество между Россией и США ведётся в штатном режиме.

Ранее в посольстве Соединённых Штатов в Москве призвали находящихся в России американских граждан немедленно покинуть страну.

24 сентября Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию.