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В NASA заявили, что не сокращали штат своих сотрудников в России

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NASA не сокращала штат своих сотрудников в России, несмотря на рекомендации Госдепа американцам покинуть территорию России. Об этом заявил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано.

«Мы держим полный штат сотрудников в Москве, в Звёздном Городке, у нас есть работники в Центре управления полётами», — цитирует его ТАСС.

Монталбано добавил, что в настоящее время сотрудничество между Россией и США ведётся в штатном режиме.

Ранее в посольстве Соединённых Штатов в Москве призвали находящихся в России американских граждан немедленно покинуть страну.

24 сентября Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию.

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