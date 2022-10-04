Посла России вызвали в МИД Хорватии из-за референдумов в Донбассе
Об этом сообщили в МИД Хорватии.
«(Замглавы. — RT) МИД Андрея Метелко-Згомбич вызвала посла России Андрея Нестеренко сегодня, чтобы выразить острое осуждение нелегальной аннексии оккупированных территорий Украины и референдумов», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее посол России Александр Змеевский вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях.
Змеевский довёл до чешского МИД позицию Москвы по поводу референдумов.
30 сентября Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Позднее Госдума приняла федеральные конституционные законы о вхождении этих субъектов в состав России.