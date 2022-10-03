В Европарламенте обсудят энергетический кризис и события на Украине

В рамках пленарной сессии Европарламента с 3 по 6 октября в Страсбурге депутаты обсудят ситуацию на Украине и рост цен на энергию.

Согласно повестке сессии, соответствующие дебаты намечены на 6 октября.

Депутаты обсудят события, связанные с конфликтом на Украине, среди которых — частичная мобилизация в России, включение в её состав четырёх новых регионов и вероятность применения ядерного оружия.

Также на фоне обострения кризиса в сфере энергетики парламентарии определятся с позицией в отношении потолка цен на энергию и мерам по сокращению её потребления.

Ранее в энергорегуляторе Соединённого Королевства Ofgem сообщили, что Великобритания может столкнуться с дефицитом газа на фоне энергетического кризиса.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что отменит запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта в стране.