военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

La Repubblica: в НАТО предупредили о возможных испытаниях российских «Посейдонов»

Короткая ссылка
Разведка НАТО предупредила командование альянса о возможных испытаниях российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон», сообщает La Repubblica.

В отчёте спецслужб говорится о перемещениях многоцелевой АПЛ «Белгород» в Карском море, где, по предварительным данным, могут пройти тестовые пуски ядерного российского беспилотника.

«Посейдон» может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что американские спутники, оснащённые инфракрасными датчиками, не способны засечь происходящее на морских глубинах. Кроме того, российский беспилотник спроектирован с учётом излучения малого количества тепла и способностью бесшумно двигаться даже на скорости более 100 км/ч.

8 июля стало известно, что подводная лодка «Белгород», которая может переносить беспилотные подводные аппараты «Посейдон», передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Соединённым Штатам очень не нравятся новейшие виды вооружений России, в том числе ядерный дрон «Посейдон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить