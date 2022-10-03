La Repubblica: в НАТО предупредили о возможных испытаниях российских «Посейдонов»

Разведка НАТО предупредила командование альянса о возможных испытаниях российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон», сообщает La Repubblica.

В отчёте спецслужб говорится о перемещениях многоцелевой АПЛ «Белгород» в Карском море, где, по предварительным данным, могут пройти тестовые пуски ядерного российского беспилотника.

«Посейдон» может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что американские спутники, оснащённые инфракрасными датчиками, не способны засечь происходящее на морских глубинах. Кроме того, российский беспилотник спроектирован с учётом излучения малого количества тепла и способностью бесшумно двигаться даже на скорости более 100 км/ч.

8 июля стало известно, что подводная лодка «Белгород», которая может переносить беспилотные подводные аппараты «Посейдон», передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Соединённым Штатам очень не нравятся новейшие виды вооружений России, в том числе ядерный дрон «Посейдон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».