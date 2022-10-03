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Партия экс-премьера Болгарии Борисова ГЕРБ одерживает победу на парламентских выборах

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Партия ГЕРБ экс-премьера Болгарии Бойко Борисова одерживает победу на внеочередных парламентских выборах страны.

Как сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на данные экзитпола социологического агентства Alpha Research, коалиция партий ГЕРБ и «Союз демократических сил» набрала 25,5% голосов.

С небольшим отрывом за ней следует партия премьера в отставке Кирила Петкова «Продолжаем перемены» с 19,9% голосов.

Ранее сообщалось, что правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента по итогам обработки более 90% бюллетеней.

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