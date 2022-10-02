Экс-советник НАТО заявил, что Запад попал в ловушку в попытках разрушить Россию санкциями

Страны Запада оказались в ловушке, пытаясь разрушить Россию санкциями, заявил в интервью Grayzone бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо.

По его словам, в Вашингтоне намеренно спровоцировали украинский конфликт, чтобы использовать его в качестве инструмента для борьбы с Москвой.

«Нас не волнует Украина как таковая; изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить её экономику посредством санкций. Проблема в том, что они не работают», — цитирует Бо РИА Новости.

Он пояснил, что согласно изначальному замыслу санкции должны были нанести большой ущерб России и боевые действия закончились бы быстро.

«Мы вводим против неё всё новые и новые санкции — и всё безрезультатно. Запад попал в ловушку собственного просчёта, а для Украины это весьма прискорбно», — заключил офицер.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.