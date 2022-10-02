Блинкен заверил Кулебу в поддержке международно признанных границ Украины
«Госсекретарь повторил послание президента Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины», — приводит ТАСС сообщение Госдепа США.
Блинкен добавил, что Вашингтон также продолжит прилагать усилия по поддержке Киева в восстановлении контроля над утраченными территориями путём «укрепления позиций в военном и дипломатическом отношении».
Ранее Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Подписание документов прошло в Георгиевском зале Кремля.
Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь.