Блинкен заверил Кулебу в поддержке международно признанных границ Украины

США будут всегда уважать международно признанные границы Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

«Госсекретарь повторил послание президента Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины», — приводит ТАСС сообщение Госдепа США.

Блинкен добавил, что Вашингтон также продолжит прилагать усилия по поддержке Киева в восстановлении контроля над утраченными территориями путём «укрепления позиций в военном и дипломатическом отношении».

Ранее Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Подписание документов прошло в Георгиевском зале Кремля.

Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь.