В США заявили о продолжении работы над возвращением Грайнер и Уилана

В Вашингтоне продолжат работу по возвращению осуждённых в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявил представитель американской администрации.

«Мы продолжим работать, пока Пол Уилан, Бриттни Грайнер и другие американцы, ставшие заложниками или неправомерно удерживаемые за рубежом, не вернутся домой», — цитирует его ТАСС.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о готовности США к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.