Власти Норвегии допустили закрытие границы для россиян по аналогии с Финляндией
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«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки», — цитирует её РИА Новости.
Министр отметила, что в сравнении с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и единственным погранпунктом на границе с Россией является Стурскуг.
По её словам, для контроля ситуации на границе предполагается привлечь вертолёт.
Ранее сообщалось, что правительство Финляндии одобрило закрытие границы для российских туристов с пятницы, 30 сентября.
Финское посольство в Москве сообщило, что визовые центры Финляндии будут принимать от граждан России заявления на гуманитарные визы.