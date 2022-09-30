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Власти Норвегии допустили закрытие границы для россиян по аналогии с Финляндией

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Министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмилие Энгер Мель сообщила, что власти страны усиливают контроль и повышают готовность на границе с Россией.
Власти Норвегии допустили закрытие границы для россиян по аналогии с Финляндией
  • Gettyimages.ru

«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки», — цитирует её РИА Новости.

Министр отметила, что в сравнении с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и единственным погранпунктом на границе с Россией является Стурскуг.

По её словам, для контроля ситуации на границе предполагается привлечь вертолёт.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии одобрило закрытие границы для российских туристов с пятницы, 30 сентября.

Финское посольство в Москве сообщило, что визовые центры Финляндии будут принимать от граждан России заявления на гуманитарные визы.

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