Власти Норвегии допустили закрытие границы для россиян по аналогии с Финляндией

Министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмилие Энгер Мель сообщила, что власти страны усиливают контроль и повышают готовность на границе с Россией.

«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки», — цитирует её РИА Новости.

Министр отметила, что в сравнении с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и единственным погранпунктом на границе с Россией является Стурскуг.

По её словам, для контроля ситуации на границе предполагается привлечь вертолёт.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии одобрило закрытие границы для российских туристов с пятницы, 30 сентября.

Финское посольство в Москве сообщило, что визовые центры Финляндии будут принимать от граждан России заявления на гуманитарные визы.