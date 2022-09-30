The Hill: Байден не справился с миссией лидера западного мира

Президент США Джо Байден не справился с миссией настоящего лидера Запада и не принял важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики. Об этом заявила аналитик Лиз Пик в статье для издания The Hill.

«Мировая экономика находится в свободном падении — даже при том, что инфляцию никто не сдерживает. Западный мир рассчитывает, что президент США проявит свои лидерские качества — и совершенно зря», — заявила Пик.

Она отметила, что Байден не смог принять эффективных мер для помощи нефтегазовой отрасли США.

Ранее старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер в статье для The American Conservative заявил, что политики США часто совершают ошибки, которые ведут к внешнеполитическим провалам, в их числе украинский кризис.